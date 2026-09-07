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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
628
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Чеченець із російської армії намагався проникнути до України через Закарпаття: як він попався

Чоловік раніше дезертував із російської армії, а тепер його передадуть словацьким правоохоронцям.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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На Закарпатті затримали дезертира з армії РФ

На Закарпатті затримали дезертира з армії РФ / © ДПСУ

На Закарпатті прикордонники затримали 24-річного уродженця Чечні, який незаконно перетнув кордон зі Словаччини.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За наявною інформацією, чоловіка примусово призвали до російської армії, звідки він згодом дезертував.

Порушника виявили прикордонники Чопського загону за допомогою службового собаки. Він перетнув кордон поза пунктами пропуску та не мав із собою жодних документів.

На Закарпатті прикордонники затримали 24-річного уродженця Чечні / © ДПСУ

На Закарпатті прикордонники затримали 24-річного уродженця Чечні / © ДПСУ

Як з’ясувалося, після дезертирства чоловік виїхав до Європи за підробленими документами. Згодом він вирішив нелегально потрапити до України.

Затриманого передадуть словацьким правоохоронцям у порядку реадмісії.

Нагадаємо, раніше прикордонники Мукачівського загону врятували 17-річного громадянина Угорщини, якого сильна течія Тиси віднесла до українського берега. Його 20-річний товариш загинув.

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