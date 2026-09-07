Чеченець із російської армії намагався проникнути до України через Закарпаття: як він попався

На Закарпатті затримали дезертира з армії РФ / © ДПСУ

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На Закарпатті прикордонники затримали 24-річного уродженця Чечні, який незаконно перетнув кордон зі Словаччини.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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За наявною інформацією, чоловіка примусово призвали до російської армії, звідки він згодом дезертував.

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Порушника виявили прикордонники Чопського загону за допомогою службового собаки. Він перетнув кордон поза пунктами пропуску та не мав із собою жодних документів.

На Закарпатті прикордонники затримали 24-річного уродженця Чечні / © ДПСУ

Як з’ясувалося, після дезертирства чоловік виїхав до Європи за підробленими документами. Згодом він вирішив нелегально потрапити до України.

Затриманого передадуть словацьким правоохоронцям у порядку реадмісії.

Нагадаємо, раніше прикордонники Мукачівського загону врятували 17-річного громадянина Угорщини, якого сильна течія Тиси віднесла до українського берега. Його 20-річний товариш загинув.

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