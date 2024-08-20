Чехія купуватиме боєприпаси для України за доходи від заморожених росактивів

Водночас невідомо скільки боєприпасів у такий спосіб зможе отримати Україна.

Чехія закуповуватиме постачання для України, зокрема, з частини доходів від заморожених російських активів в ЄС.

Про це у вівторок повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

За її словами, таким чином ми зможемо придбати для України ще сотні тисяч таких необхідних великокаліберних боєприпасів.

"Частина доходів від заморожених російських активів в ЄС піде на постачання Україні боєприпасів, які закуповуватиме Чехія. Так вирішив Європейський Союз", - йдеться в повідомленні.

Водночас голова чеського відомства не стала уточнювати, скільки боєприпасів у такий спосіб зможе отримати Україна.

"Це ще один доказ довіри наших союзників до Чеської Республіки і нашої ініціативи щодо боєприпасів. Це унікальна можливість підтримати Україну, використати ресурси, які спочатку належали Росії, і врятувати державні фінанси європейських країн", – додала вона.

Додамо, Шольц зробив нову заяву щодо підтримки України.

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