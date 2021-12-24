Чехія вслід за Польщею змінює умови в'їзду для українців: деталі

Чехія вслід за Польщею змінює умови в'їзду для українців: деталі

Навіть ті українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, будуть змушені робити ПЛР-тест.

Чехія змінила правила в'їзду для українців. Від 27 грудня, щоб потрапити до країни, потрібно отримати негативний результат ПЛР-тесту, навіть за наявності щеплення двома дозами вакцини.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.

Для українців, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії, це правило почне діяти від 3 січня 2022 р.

Негативний результат тесту не повинні пред’являти особи, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами. Підійдуть всі препарати, які використовуються в Україні (AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech, Covishield), окрім китайського CoronaVac.

Обмеження не поширюються на дітей до 12 років, та українців віком від 12 до 18 років, які отримали дві дози вакцини.

Чи можна замінити ПЛР-тест

У разі наявності дозволу на постійне проживання в Чехії, можна замінити ПЛР-тест довідкою про негативний антигенний тест, зроблений не раніше, ніж за 48 години до в’їзду в країну в акредитованій лабораторії медзакладів України.

Що робити, якщо нема COVID-сертифікату

Громадяни України, які мають чеську візу, дозвіл на проживання в Чехії чи іншій країні ЄС або ж підстави для в’їзду в гуманітарних ситуаціях, але не мають сертифікату про вакцинацію, зобов’язані:

до прибуття у Чехі. заповнити відповідний в’їзний формуляр: https://plf.uzis.cz/. Отримане не e-mail підтвердження слід показати під час прикордонного контролю;

під час перетину кордону пред’явити негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до в’їзду;

не раніше, ніж через 5-7 днів після приїзду, зробити на території Чехії повторний тест на коронавірус;

після приїзду в країну і до отримання повторного негативного тесту носити респіратор без дихального клапану зразка FFP2 чи KN95.

Нагадаємо, що 15 грудня нові вимоги на перетин кордону запровадила Польща. Для в`їзду, окрім сертифіката про вакцинацію, стали вимагати ще ПЛР-тест.

Таке рішення спричинило колапс і багатокілометрові черги на польсько-українському кордоні.

Згодом Польща була вимушена розширити список осіб, яким крім паспорту вакцинації, для перетину кордону не потрібен результат тесту на коронавірус.

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