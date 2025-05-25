"Чекала на чоловіка 2,5 роки": жінка нарешті зустріла свого коханого з російського полону (відео)

Альона нарешті зустріла свого чоловіка Станіслава після полону 25 травня / © ТСН

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Станіслава, якого сьогодні, 25 травня, звільнили з російського полону під час обміну «1000 на 1000», зустріла дружина Альона.

Про це свідчать кадри емоційного відео ТСН.ua.

За словами Альони, після 2.5 років полону її чоловік Станіслав буде вдома. Вдома на тата чекає й його синочок.

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«Синочок залишився вдома, але ми маємо зараз йому подзвонити. А чоловік вже їде. Нарешті наша черга прийшла», — розповіла жінка.

На запитання журналістки про те, якими будуть перші слова Альони до Станіслава, жінка емоційно відповіла: «Дуже люблю, дуже сумували й чекали».

«Якщо чесно, я не знаю. Все, що я готувала до цього, з голови зникло, тому це вже буде зараз імпровізація, коли я його побачу… Дуже люблю, дуже сумували й чекали», — сказала вона.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

НЕ ОДРАЗУ ВПІЗНАВАЛИ СВОЇХ ПІСЛЯ РОКІВ ПОЛОНУ!

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Нагадаємо, останній день обміну «1000 на 1000» відбувся сьогодні, 25 травня. Щасливі моменти перших зустрічей, обіймів, поцілунків з рідними після років полону зафіксували журналісти та медіа мало не з усього світу.

У п’ятницю, 23 травня, Україна та Росія відбувся найбільший обмін полоненими у форматі «1000 на 1000», про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі.

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