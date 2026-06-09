Чекала на дитину і чоловіка з фронту: росіяни вбили в Чугуєві 22-річну вагітну дівчину

Удар по Чугуєву

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Внаслідок російського удару по Чугуєву Харківської області троє осіб загинуло, серед яких вагітна 22-річна дівчина. Її чоловік зараз служить у Збройних силах.

Про це передає «Суспільне Харків».

Дівчина була на сьомому місяці вагітності.

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«Вона працювала в нашому закладі комплексної реабілітації дітей „Шанс“, давала допомогу діткам, які мали якісь життєві вади», — сказав заступник начальника Чугуївської міської військової адміністрації Ігор Шепелєв.

Крім цієї дівчини, загинули двоє чоловіків віком 59 і 71 рік. Ще двоє людей зазнали поранень і шестеро — гострої реакції на стрес.

Квартира родини сина Світлани Згоннікової — по сусідству з тією, де загинула 22-річна вагітна жінка у Чугуєві. Сусідка каже, що дівчина знімала квартиру у будинку. Вона вийшла у під’їд у той час, коли сталося влучання.

«Вона вагітна була, вийшла у під’їзд, і… Не повернулася більше у квартиру», — зазначає пані Світлана.

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Квартира сина Світлани пошкоджена. Але його з сім’єю не було вдома — на початку повномасштабного вторгнення ця родина виїхала за кордон.

«Була двокімнатна — стала однокімнатна. Все відвалилося — стелі, кухня, меблі всі розвалились — все постраждало. Діти лишились без житла. Ціла тільки пічка газова і диван», — говорить Світлана.

«Сьогодні, на жаль, була одна зі страшніших ночей з початку повномасштабного вторгнення. Місто Чугуїв було атаковане балістикою, орієнтовно після першої години ночі. Удари прийшлися по центральній частині міста здебільшого. Що стосується руйнувань, на сьогоднішній день ми маємо три багатоповерхові будинки. Приватний сектор — це приблизно 15 будинків», — сказав додав заступник начальника Чугуївської міської військової адміністрації Ігор Шепелєв.

Нагадаємо, протягом ночі 9 червня російська армія масовано вдарили по Харківській області. Окупанти атакували сам Харків та Чугуїв. Є загиблі та поранені. Зокрема, у Чугуєві Росія вбила 22-річну вагітну жінку, а також є поранені діти.

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