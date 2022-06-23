Чекали 120 днів і 30 років: Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Чекали 120 днів і 30 років: Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Президент України Володимир Зеленський відреагував на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Він наголосив, що 23 червня - це унікальний та історичний момент для України.

Про це президент написав у соціальних мережах.

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах та . Вдячний Шарлю Мішелю, Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держави Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС", - написав президент.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах та . Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

Також президент України записав відеозвернення з цієї нагоди. Він наголосив, що Україна чекала на це рішення 120 днів та 30 років.

"А потім переможемо ворога та будемо відпочивати. Хоча спочатку відбудуємо Україну, а потім будемо відпочивати. Хоча може навіть відбудуємо, вступимо до ЄС і потім будемо відпочивати. А може і не відпочиватимемо. Хоча ні. Діти образяться", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

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