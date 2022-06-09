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Чекали на партію сигарет, а отримали повістки: біля кордону з Румунією спіймали 10 контрабандистів

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Чекали на партію сигарет, а отримали повістки: біля кордону з Румунією спіймали 10 контрабандистів

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У середу вночі, 8 червня, прикордонники Чернівецького загону затримали десятьох контрабандистів, які чекали на партію сигарет для доставляння на територію Румунії.

Чоловіки віком 17-35 років виявилися жителями прикордонного села Красноїльськ. Вони очікували на партію сигарет, щоб перенести їх до Румунії. Усім порушникам, окрім неповнолітнього, вручили військові повістки.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

"Прикордонники оформили на затриманих протоколи адмінпровадження за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Зважаючи на гарний фізичний стан порушників, їх любов до камуфльованого одягу, правоохоронці повідомили про них військкомат. За наявною інформацією, усі порушники кордону, крім 17-річного юнака, вже проходять медичний огляд для призову за мобілізацією", - йдеться у повідомленні.

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