Чекали на "рускій мір": на Закарпатті будуть судити двох прихильників путінської армії

На Закарпатті будуть судити двох місцевих чоловіків, які виправдовували збройну агресію Російської Федерації в Україні.

Прихильниками "руского міра" виявилися мешканці Ужгорода та Міжгір’я. Вони не тільки вітали путінські війська в Україні, а й поширювали матеріали з прокремлівськими наративами.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Слідчі становили, що обвинувачені були прихильниками ідеології "руского міра" та публічно висловлювали свою підтримку діям держави-агресори.

Житель Міжгір’я відкрито заявляв про свої наміри перейти на бік ворога у разі його мобілізації до лав ЗСУ та здійснювати розстріли українських військових

Своєю чергою, мешканець Ужгорода у забороненій соцмережі розповсюджував проросійські матеріали. У них йшлося про те, що нібито ЗСУ обстрілюють мирне населення в Ізюмі. Натомість окупація РФ частини території України висвітлювалася як "звільнення від націоналістів". Зловмисник також поширював висловлювання, які були спрямовані на глорифікацію осіб, які беруть участь у збройній агресії.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила російських агентів, які готували "референдум" на тимчасово окупованій території Миколаївської області. Організаторкою "референдуму" виявилася мешканка одного з районів Миколаївщини.

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