Чекали від початку війни: під час обміну полоненими додому повернулося троє прикордонників (щемливе відео)

Під час крайнього обміну військовополоненими, який відбувся у День Незалежності України, із російського полону вдалося повернути трьох прикордонників Херсонського загону.

Відео обміну опублікувала Державна прикордонна служба України.

"Ці хлопці повернулися не просто додому, а до своєї великої української родини, яка чекала їх з вірою та надією. У відео вони розповіли про теплий прийом, який їм влаштували на рідній землі", - підписали відео.

Зазначається, що хлопці з Херсонського прикордонного загону провели в російській неволі довгих два з половиною роки.

"Аби наші захисники нічого не знали про Україну, росіяни відбирали в них українські книги й лише іноді показували щось з новин", - додали в ДПСУ.

Звільнений з російського полону прикордонник, ступивши на українську землю, сказав: "Я вірив, що мене повернуть додому! Україна понад усе!".

На кадрах видно, як українці із синьо-жовтими стягами тепло зустріли захисників.

Обмін полоненими: додому повернулися троє прикордонників Херсонського загону

Нагадаємо, 24 серпня Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулося 115 захисників повернулися. Це - воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

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