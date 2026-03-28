"Чекали на мою смерть": художник Марчук звинувачує екснардепа у крадіжці прав на картини

Іван Марчук

Відомий український художник Іван Марчук звернувся до громадськості та ЗМІ з відкритою заявою: він звинувачує колишнього народного депутата Михайла Апостола у шахрайстві з авторськими правами на його твори.

Про це Марчук написав на своїй сторінці у Facebook.

«У свої роки я переживаю складні часи, оскільки змушений доводити нікчемність так званого ліцензійного договору, ініційованого уже відомим широкому загалу діячем, колишнім народним депутатом Михайлом Апостолом, та його поплічниками», — зазначив художник.

У чому суть конфлікту

Наразі триває судовий процес, у якому 89-річний митець намагається довести нікчемність «ліцензійного договору», який, за його словами, йому підсунули обманом ще у 2020 році.

За словами Івана Марчука, у травні 2020 року Михайло Апостол та його довірені особи представили йому 9 сторінок тексту, запевняючи, що це лише «договір про наміри», який не матиме юридичної сили без нотаріуса.

«Ці папірці уже були підписані невідомими мені особами, серед яких і син Апостола, котрого до сьогоднішнього дня я у вічі не бачив. Ніякого попереднього ознайомлення чи то обговорення не було, принесене я не читав», — зазначає митець.

Того ж дня, переглянувши документи за порадою подруги та мистецтвознавиці Тамари Стрипко, Марчук зажадав скасування будь-яких дій, оскільки не мав ні намірів, ні потреби передавати будь-кому будь-які права. Апостол нібито запевнив художника, що договору не існує і папери можна «навіть порвати».

Як викрили схему

Марчук був певен, що ця історія закінчилася того ж дня, що й розпочалася. Але чотири роки потому, партнери, з якими Марчук офіційно співпрацював, повідомили: невідомий чоловік на презентації їхньої продукції заявив, що він є ексклюзивним власником авторських прав на всі зображення картин Марчука. Цим чоловіком виявився Михайло Апостол.

«Я не міг повірити, що це правда. Намагався дотелефонуватися до нього, написав лист, сподіваючись почути, що трапилась помилка», — розповідає Марчук.

За словами художникаа, Апостол всіх запевняв, що підстав для хвилювання немає, ніякого договору не існує, і пообіцяв, що приїде на особисту зустріч.

Тиск та спроби дискредитації у суді

«Перед тим, як звернутися до суду, я кілька місяців очікував відповіді. Я не вірив, що таке можливо і, зрештою, думав, коли б той помилився, дати йому шанс зберегти своє обличчя. Тепер знаю, що ця особа своє обличчя загубила і вже давно. Він з поплічниками чекав моєї смерті, але жадібність його викрила», — стверджує 89-річний художник.

Марчук стверджує, що відповідачі зараз використовують брудні методи, щоб затягнути справу та психологічно зламати митця та його оточення.

«Ця компанія зволікає час всілякими способами (навіть клопотали перед судом про судово-психіатричну експертизу для мене), чинить шалений тиск, принижує, погрожує», — зазначає художник.

Зокрема, Марчук каже, що здійснюються погрози та цькування головного свідка — Тамари Стрипко — та членів її родини. Він припускає, що впевненість Апостола базується на його минулих зв’язках у правоохоронних органах.

«Я зберіг колекцію, разом ми десятиліттями показуємо мої твори по світу і разом робимо можливе й неможливе, щоб вони були збережені й служили людям, Україні, а не купці шахраїв», — підсумував художник.

Нагадаємо, у грудні минулого року український художник Іван Марчук звинуватив колишнього депутата Михайла Апостола у привласненні авторських прав на його картини.

Що каже сам Апостол

Михайло Апостол відкидає всі звинувачення.

«Скажу прямо: тільки повний ідіот або психічно нездорова особа може звинувачувати, знову це розганяти, свідомо писати й накручувати. На жаль, ще є люди, які або не розуміють, про що говорять, або свідомо брешуть. А є які за гроші або піару …. Договір не має жодного відношення до оригіналів картин Марчука, а тільки фото з його картин… І з цих фото робити копії, що називається репродукція. Мені ці історії найбільше не потрібні. Ні картини, ні репродукції, ні сам художник із його оточенням не становлять для мене жодного інтересу, на відміну від певних „захисників творчості і правдолюбців“. Я хочу забути цю тему, як страшний сон», — написав Михайло Апостол 26 березня у соцмережах.