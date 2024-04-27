"Чекати немає сенсу": боєць ЗСУ з Маріуполя розповів про випуск нового альбому свого рок-гурту

У мирному житті Максим Грабовський працював на маріупольському телебаченні, але його справжнім захопленням завжди була музика. Разом з друзями він створив рок-гурт Whales Can Fly, хлопці писали пісні та виступали з концертами. Планували записати студійний альбом власних композицій, але 22 лютого 2022 року всі плани рухнули.

Про це пише Маріупольська міська рада.

З блокадного Маріуполя Максиму вдалося вибратися на підконтрольну Україні територію. Деякий час знадобився, щоб оговтатися, а згодом хлопець долучився до лав тероборони і зараз захищає країну на Авдіївському напрямку. Боєць додав, що коли побратими дізналися про його музичне минуле, дали йому позивний "Артист".

Від минулого життя залишились лише спогади та концертні записи невиданих пісень, які мали увійти в новий альбом. Тоді музиканти вирішили більше не чекати та здійснити свою мрію попри все.

"Після того, як вступив до лав війська, зрозумів, що чекати немає сенсу, бо невідомо, що буде завтра, чи буду я завтра. Хотілося поділитися творчістю над якою ми працювали. Можливості зробити запис у студії не було, тому вирішили видати концертні версії композицій", – розповів Максим Грабовський.

Всі пісні були записані у Маріуполі під час концертів у 2019-2021 роках. Серед них Максим виділяє одну – інструментальну композицію "Маріуполь", яка нагадує йому про мирне життя та дарує надію на його повернення. Новий альбом з п'яти композицій музиканти розмістили на стрімінговій платформі.

Читайте також провідні новини дня: