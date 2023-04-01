Чекав на "рускій мір" в Одесі: правоохоронці затримали путінського прихильника

Українські правоохоронці викрили московського прихильника. Зрадник через заборонену соцмережу "Однокласники" закликав "рускій мір" прийти до Одесу.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Наголошується, що чоловік створив власний пропагандистський канал, де славив політику президента-диктатора РФ Володимира Путіна. У своїх дописав він закликакав війська окупанта захопити не тільки Україну, а й поширити ідеологію кремлівського режиму по всій Європі. Він відкрито заявляв, що "Одеса – це Росія", а українців називав "радикалами" та "ярими націоналістами".

За місцем проживання зрадника провели обшук. У нього виявили девайси, через які путініст поширював свою пропагандистську ідеологію, а аткож карабін, пістолети, шаблі, ніж та патрони.

Наразі перебіжчика затримано. Йому повідомлено про підозру статтею "Колабораційна діяльність". Після проведення необхідних експертиз вирішуватиметься питання щодо притягнення чоловіка до відповідальності й статтею "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Нагадаємо, Вінницький міський суд визнав винною в поширенні матеріалів жінку, яка ставила “вподобайки” групам та публікаціям у соцмережах, що прославляли російську владу та війну.

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