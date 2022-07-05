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Чекав, "пока везде будет Россия": пенсіонер з Хмельницького поширював кремлівські наративи

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Чекав, "пока везде будет Россия": пенсіонер з Хмельницького поширював кремлівські наративи

Фото: Associated Press

Пенсіонер із Хмельницька поширював у забороненій соцмережі "Однокласники" кремлівські наративи.

Працівники Служби безпеки викрили 62-річного чоловіка. Він здійснював колабораційну діяльність. Зокрема, від перших дні війни у своїх дописах підтримував дії окупантів країни-агресорки Росії. 

Про це повідомляють в обласному управлінні Служби безпеки. 

Чоловік періодично поширював фейкову інформацію про реальні події в Україні, виправдовував і підтримував збройну агресію Російської Федерації. "Своїми репостами він підтримував дії "асVабадітєлєй", визнавав їх правомірними та чекав, "пока везде будет Россия", - йдеться у повідомленні.

Зрадникові оголосили про підозру за статтею "колабораційна діяльність".  Досудове розслідування завершене. Матеріали провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Як повідомлялося, мешканець Херсонщини погодився співпрацювати з окупаційною владою, а також вступив з нею у злочинну змову у травні 2022 року. Він добровільно погодився обійняти посаду так званого "начальника департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації".

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