Чекав на тата 109 днів з "нуля" і не стригся: Мережу розчулило виконання обіцянки 9-річного хлопчика

«Понад 15 тисяч людей чекали, поки дитина підстрижеться»: мережу підкорив фінал історії родини бійця Антона Фомцова

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Історія українського захисника, який після 109 днів безперервного перебування на передових позиціях фронту зустрівся зі своїм маленьким сином, отримала щемливе продовження. За цією родиною в режимі онлайн стежили тисячі українців у соцмережі Threads. Дружина військового поділилася результатом виконання особливої обіцянки, яку тато і син дали одне одному.

«Малий відмовився стригти волосся, допоки тато не вийде з позицій і вони вдвох не підуть в барбершоп. Тато на позиціях вже 104-й день…», — написала мама хлопчика у соцмережі Threads.

За її словами, чоловік зайшов на позиції у лютому, і від того часу хлопчик вирішив не стригтися.

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Як уточнює телеканал «Дім», хлопчика звати Іван. Йому 9 років.

Доброволець Антон Фомцов, батько хлопчика, зайшов на позиції ще у лютому і пробув там 109 днів. За словами дружини, виходити з «нуля» було дуже важко не лише через дрони та артилерію противника, а й тому, що чоловік втратив до 20% маси тіла, а його мʼязи ослабли. Зараз боєць лікується у госпіталі.

Зрештою, після довгих днів очікування, сім’я знову воз’єдналася. Мама показала фотографії вже підстрижених тата й сина.

«Понад 15 тис. людей чекали, поки дитина підстрижеться. Що можу сказати, цей день настав! Як і обіцяла, ділюся результатом стрижки тата і сина. Ps: чоловік після початку надання меддопомоги, повернення до нормального харчування та стрижки знов стає схожим на людину, якою був. Але попереду ще лікування та відновлення», — поділилась вона.

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