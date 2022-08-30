Чекає активна деокупація: у Зеленського заявили, що Україна уже розробляє евакуаційні маршрути для жителів Криму

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна уже розпочала підготовку евакуаційних маршрутів для жителів анексованого Криму, хто захоче покинути півострів на час активної деокупації.

До цього часу Подоляк закликає українців триматися якомога далі від військових об’єктів і у разі небезпеки йти в укриття.

Про це радник керівника ОП написав в твітері.

"Зрозуміло, що для українського життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття", - йдетсья у його дописі.

Нагадаємо, у торговому центрі окупованого Севастополя прозвучав український гімн, що лунав у ефірі місцевого "Радіо Крим". У місцевих телеграм-канал повідомлялося, що гімн України звучав кілька хвилин.

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