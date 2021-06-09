Чекає на старт Євро-2020: Зеленський вбрався у нову форму збірної України, яка розгнівала Росію

Президент вже чекає п'ятниці, але цього разу не через РНБО.

Президент України Володимир Зеленський опублікував вже другу світлину в Instagram з новою формою національної збірної України з футболу, яка викликала шквал обурення у росіян.

Зеленський зробив селфі на тлі природи в ексклюзивній футболці: на неї замість прізвищ гравців нанесли прізвище президента, а на зворотньому боці — цифру "95". У дописі під фото гарант написав: "Чекаємо п’ятницю. Цього разу — не через РНБО".

Зазначимо, що 11 червня відбудеться матч-відкриття чемпіонату Європи з футболу 2020. У стартовому матчі зіграють збірні Італії та Туреччини.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

Нагадаємо:

Новини України: Зеленський отримав ексклюзивний комплект нової форми нашої збірної з футболу

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