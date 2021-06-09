Чекає на старт Євро-2020: Зеленський вбрався у нову форму збірної України, яка розгнівала Росію

Президент вже чекає п'ятниці, але цього разу не через РНБО.
Президент України Володимир Зеленський опублікував вже другу світлину в Instagram з новою формою національної збірної України з футболу, яка викликала шквал обурення у росіян.
Зеленський зробив селфі на тлі природи в ексклюзивній футболці: на неї замість прізвищ гравців нанесли прізвище президента, а на зворотньому боці — цифру "95". У дописі під фото гарант написав: "Чекаємо п’ятницю. Цього разу — не через РНБО".
Зазначимо, що 11 червня відбудеться матч-відкриття чемпіонату Європи з футболу 2020. У стартовому матчі зіграють збірні Італії та Туреччини.
Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.
Нагадаємо:
- Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава".
- Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресорові.
- У російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України, проте УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.
- Підтримали Україну посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".
- Відомий український тренер Мирон Маркевич порадив російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.
- У Росії ж продовжує неабияк "бомбити" від нашої форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев пригрозив Україні втратою Львова, а ексфутболіст збірної Росії Ігор Коливанов і зовсім заявив, що "вся Україна належить Росії", тому команда Шевченка повинна виступати під російським прапором.