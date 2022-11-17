"Чекаємо на проведення в ООН сеансу екзорцизму від РФ": Кислиця потролив Медведєва

Представник України при ООН Сергій Кислиця у властивій йому іронічній манері висміяв висловлювання Медведєва про боротьбу з "верховним правителем пекла".

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця з іронією висловився про можливе наступне засідання Радбезу та вважає насмішкою над мирними зусиллями Ради Безпеки присутність за одним столом із членами Радбезу представників терористичного російського режиму.

Про це він сказав на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью Йорку, де обговорювали масований ракетний обстріл РФ об’єктів інфраструктури України.

"Яка насмішка над мирними зусиллями, що терористи все ще сидять за столом нарівні з 14 членами Ради Безпеки. Через день після найсерйознішої атаки на критично важливу інфраструктуру України. У той час як температура в Україні починає опускатися нижче нуля, ці терористи мають на меті позбавити українців електроенергії, води та опалення", - сказав він.

Він нагадав про звільнення від росіян Херсона і що поліція вже задокументовала понад 400 злочинів вояків РФ щодо військових та цивільного населення. А своїми словами про переговори Росія хоче виграти час і наростити сили для подальшої хвилі глобальної дестабілізації.

"Останнім часом ми почули низку заяв російської сторони щодо переговорів та діалогу. На тлі дев'яти десятків ракет, випущених по об'єктах цивільної інфраструктури, важко говорити про щирість цих заяв", - сказав Кислиця.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця також згадав про те, як на попередніх засіданнях ООН Росія розповідала про "бойових комарів і кажанів", а зараз дійшло до того, що заступник Путіна в Радбезі РФ Дмитро Медведєв і колишній президент РФ у своїх заявах намагається усіляко оббрехати Україну та її партнерів.

"Минулого разу, як ви пам'ятаєте, були бойові комарі та птахи. Як ми нещодавно дізналися, Росія тепер намагається "зупинити верховного правителя пекла, яке б ім'я він не використав – Сатану, Люцифера чи Ібліса. Якби Росія винесла питання, як виганяти демонів, на засідання РБ ООН, це було б логічним продовженням як російських спроб дискредитації Ради Безпеки, так і процесу внутрішньої моральної деградації Кремля", - сказав Кислиця.

Кислиця зауважив, що саме через хворобливі вигадки керівництва РФ в Україні відбувається те, що відбувається, а ЗС РФ вже забрали десятки тисяч людських життів.

Нагадаємо, що раніше головний "аватар" Дмитро Медведєв висловився про те, що саме ООН винна в атаках РФ на Україну, бо ухвалила рішення про репарації.

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