"Чекаємо на ЗСУ!": у містах окупованого Криму помітили проукраїнські написи на вулицях (фото)

Крим чекає на звільнення від окупантів РФ.

У тимчасово окупованому росіянами Криму активісти замальовують символіку РФ і залишають написи, які нагадують загарбникам, що Крим - це Україна.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Жовта Стрічка".

Активісти розвісили синьо-жовті листівки в поки що окупованих Гвардійському, Севастополі та Феодосії.

У Криму помітили проукраїнські листівки / Фото: Жовта стрічка

Активісти нагадують росіянам про нелегітимність окупації та висловлюють прагнення народу і його погляди на законне повернення Криму до складу України .

"Чекаємо на ЗСУ!" - слова, які щоденно лунають у Гвардійському, Севастополі та Феодосії. Активісти руху "Жовта Стрічка" замальовують російську символіку, перетворюючи її на символіку, що символізує скоріше повернення Криму до складу України", - йдеться в повідомленні.

Активісти продовжують чинити опір росіянам в Криму / Фото: Жовта стрічка

Окупований Крим чекає на звільнення з окупації РФ / Фото: Жовта стрічка

У Криму залишають символічні стрічки / Фото: Жовта стрічка

Фото: Жовта стрічка

Нагадаємо, в окупованому Криму російські загарбники вже готують населення до контрнаступу Збройних сил України. Так, російські агресори почали складати списки працівників та сімей, які підлягають першочерговій евакуації у Росію.

Крім того, окупанти почали поширювати серед кримчан інструкції про те, як поводитися під час артобстрілу та бойових дій.

Також окупанти риють окопи в Криму.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про стратегію звільнення Криму.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, сценарій деокупації Криму буде схожий до сценарію звільнення острова Зміїного і полягатиме в ізоляції півострова та в методичному знищенні окупантів.

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