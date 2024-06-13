"Чекаємо важливих рішень": Зеленський назвав три ключові теми на саміті G7 в Італії

У четвер, 13 червня, в Італії стартує саміт "Групи семи". Україна чекає на зустрічі "важливих рішень" від союзників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на сторінці у телеграм-каналі.

За його словами, велика частина саміту буде присвячена оборонній та економічній стійкості Україні.

"Сьогодні (13 червня - ред.) саміт "Групи семи" в Італії, зустріч наших найбільших партнерів. Саме Україні, нашій оборонній та економічній стійкості буде присвячена велика його частина. І ми чекаємо сьогодні важливих рішень", - йдеться у його дописі.

Головними темами для України, наголосив президент, будуть:

розвиток коаліції винищувачів,

пришвидшення навчання пілотів,

прискорене постачання літаків.

Також під час саміту будуть обговорювати розбудову української системи ППО "на основі найпотужніших західних комплексів" та нарощування далекобійних спроможностей і затвердження формату використання російських активів на користь України.

"Сьогодні я візьму участь у засіданні "Групи семи" та проведу серію двосторонніх зустрічей: із господаркою саміту, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою", - додав президент України.

Зеленський підтвердив, що під час зустрічей із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підпишуть двосторонні безпекові угоди.

"Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України. Рік тому на саміті НАТО у Вільнюсі G7 ухвалила Декларацію про підтримку України. Сьогодні в межах цієї Декларації ми підписуємо дві останні безпекові угоди з членами «сімки». Український народ, наші воїни бачать, що G7 назавжди з Україною. Я вдячний нашим партнерам за віру в нас і нашу перемогу", - підсумував він.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, що Байден і Зеленський підпишуть довгострокову угоду про безпеку США та України.

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