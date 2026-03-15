Прогноз погоди в Україні на 16 березня: сонячно та до +13°, але вже з середини тижня прийде похолодання.

Український гідрометеорологічний центр надав прогноз.

В понеділок, 16 березня, погода в Україні буде відносно теплою та без істотних опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, а температура повітря вдень підніметься до весняних значень. Водночас уже з середини тижня очікується поступове похолодання та періодичні опади.

За даними синоптичного прогнозу, у більшості регіонів країни буде сухо. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +2° до −3°, а вдень становитиме +8…+13°, на крайньому заході місцями потепліє до +13…+18°.

Погода у Києві

У столиці 16 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 5–10 м/с.

вночі — близько 0°

вдень — +10…+12°

По області температура повітря становитиме від +2° до −3° вночі та +8…+13° вдень.

Погода у Львові

У Львові протягом понеділка, 16 березня, опадів також не очікується, а температура поступово підвищуватиметься до середини дня.

За прогнозом, вночі та на світанку температура становитиме +2…+4°, а вранці очікуйте близько +5°. Вдень повітря прогріється до +11…+14°, а увечері температура знизиться до +7…+12°.

Вітер буде слабкий — 3–4 м/с, атмосферний тиск триматиметься близько 735–736 мм рт. ст.

Погода у Харкові

У Харкові понеділок мине без істотних опадів, із мінливою хмарністю.

Вночі температура становитиме близько 0…+2°, а вдень повітря прогріється до +9…+11°. Вітер обіцяють східний, 5–9 м/с.

Погода у Дніпрі

У Дніпрі очікується суха та відносно тепла погода.

Так, 16 березня тут вночі буде +1…+3°, а вдень прогріється до +10…+12°.

Вітер східний, 5–10 м/с, небо з мінливою хмарністю.

Погода в Одесі

На півдні країни, зокрема в Одесі, буде дещо тепліше. Вночі температура становитиме +3…+5°, а вдень — +11…+13°..

Опадів не прогнозують, вітер східний 5–10 м/с, можливі пориви з моря.

Якою буде погода впродовж тижня

За попередніми прогнозами, від середини тижня в Україні почне відчуватися похолодання, а денна температура знизиться до +5…+10°. Також у деяких регіонах з’являться періодичні опади, що відповідатиме типовій погоді для середини березня.

Синоптики зазначають, що такі зміни є сезонними і відповідають кліматичним нормам для цього періоду. Зокрема, Наталка Діденко зазначає, що початок нового тижня буде ще досить комфортним, однак надалі температура поступово знизиться.

«Тиждень новий буде свіжішим. Температура повітря поступово знизиться і становитиме у денні години +5…+10 градусів. Із середи з’являться періодичні опади», — повідомила вона.

Водночас у понеділок, 16 березня, в Україні ще переважатиме сонячна та тепла погода, із денною температурою +9…+13°.

Нагадаємо, попри сонячні вихідні, різка зміна погоди буде невдовзі.

Найближчим часом в Україні очікується зниження температури на 2-4 градуси від нинішніх показників і триватиме суха сонячна погода. У західних областях, а також у Приазов’ї та Криму можливе посилення вітру в денні години до 15-17 м/с.