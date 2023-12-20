"Чекайте Нового року": жителі окупованого Суходольська мітингують через відсутність світла

Окупаційна влада заявила, що у грудні відновлювальні роботи виконуватися не будуть.

На Луганщині жителі окупованого Суходольська на мітингу висловили невдоволення бездіяльністю окупаційної місцевої влади.

Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, у місті ніяк не реагують на відсутність проблем із опаленням.

Крім того, у жителів атакованих територій зникло світло. Майже одразу вимкнули водопостачання та централізоване опалення. За тиждень у багатьох сталося розморожування внутрішньобудинкових систем.

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Керівництво захопленого РФ ще 2014 року міста відповіло, що у грудні ніякі відновлювальні роботи виконуватися не будуть.

"Чекайте Нового року",- відповіли вони.

Тим часом в тимчасово окупованому Маріуполі планують відкрити музей радянського діяча Андрія Жданова.

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