Чекають до останнього і привозять до лікарні запізно: як лікують коронавірус у віддалених селах на Буковині

Чекають до останнього і привозять до лікарні запізно: як лікують коронавірус у віддалених селах на Буковині

Люди чекають до останнього і викликають швидку, коли вже почуваються зле.

У Чернівецькій області з віддалених сіл Путильщини відстань до районної лікарні близько 20 кілометрів. Громадський транспорт ходить не всюди, тож пацієнти з коронавірусом потрапляють до лікарні здебільшого у важкому стані.

Про це розповідає "Суспільне".

У лікарні понад половина зайнятих ліжок, а для покращення лікування пацієнтів у районній лікарні будують кисневу станцію. У реанімації, яка є єдиним відділенням лікарні, куди підведений централізований кисень, зараз перебувають троє пацієнтів. Усі дихають через кисневі маски.

Фото: Суспільне Буковина

Визначити, хто з них інфікований новим штамом "Омікроном" лікарі не можуть - немає такої можливості, тому "на око", за клінічними ознаками, говорять, він майже у всіх пацієнтів.

"Ковідних" хворих привозять переважно з важким перебігом, бо з віддалених сіл до лікарні далеко добиратися, каже керівник медзакладу Климентій Михайлюк. Відтак люди чекають до останнього і викликають швидку, коли вже почуваються зле.

Щоб медики вміли лікувати нові штами, вони проходять онлайн-курси від Міністерства охорони здоров'я.

Фото: Суспільне Буковина

Хворих на коронавірус лікують у також у дитячому відділенні, у якому є кисневі концентратори. Коли сусідня Вижницька лікарня переповнена, людей везуть у Путилу.

"Кисневу станцію купили, залишилось провести кисень", — говорить керівник лікарні Климентій Михайлюк.

Усього мають облаштувати 70 точок доступу до кисню. Роботи планують завершити до кінця лютого.

Зараз у закладі понад пів сотні пацієнтів.

Нагадаємо, що лікар Комаровський перерахував тривожні сигнали під час COVID-19, коли треба негайно звернутися до лікаря.

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