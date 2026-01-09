ТСН у соціальних мережах

932
1 хв

Чехія змінила позицію щодо постачання снарядів Україні: що відомо

Прага заявила, що ініціатива щодо боєприпасів для України може тривати, якщо її фінансуватимуть інші держави.

Олена Капнік
Боєприпаси.

Новий уряд Чехії, який очолив проросійський прем’єр Андрей Бабіш, змінив позицію щодо проєкту для надання боєприпасів Україні. Нібито цій ініціативі “передувала ціла низка питань і спекуляцій”.

Про це заявив новий очільник Міністерства закордонних справ Чехії Петр Мацінка, який перебуває в Україні з візитом, повідомляє “ЄП”.

“Тому ми хотіли спочатку розглянути її, вивчити, проаналізувати, а також з'ясувати, чи не можна зробити це трохи інакше, але з тим самим результатом”, — пояснив він.

За словами Мацінки, також було важливо обговорити це питання з партнерами по коаліції.

“Оскільки були вибори, не всі мали однакову позицію, але важливо, що вони дійшли певного консенсусу і що ця ініціатива буде тривати”, — наголосив чеський міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш повідомляв, що Чехія не припинятиме ініціативу щодо боєприпасів для України. Прага надалі координуватиме проєкт, який започаткували на початку 2024 року, але сплачувати за снаряди зі свого бюджету не буде.

Відомо, що також Бабіш відмовився гарантувати кредити Києву та виділяти кошти з власного бюджету. Мовляв, наразі склалося складне економічне становище всередині самої Чехії.

932
