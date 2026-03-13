ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
231
Час на прочитання
1 хв

Черчилль чи "людина з народу": Зеленський розповів, як хоче запам'ятатися українцям

Президент України розповів, як хоче запам’ятатися після війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не прагне історичних порівнянь із Вінстоном Черчиллем чи Шарлем де Голлем. Для нього пріоритетом є перемога у війні та позитивна пам’ять майбутніх поколінь українців, зокрема власних дітей та онуків.

Про це глава держави сказав під час інтерв’ю Radio France.

Зеленський наголосив, що відчуває на собі «важку відповідальність» і вважає себе «людиною з народу», чиє головне завдання сьогодні — зробити все можливе для захисту країни.

«Я роблю все можливе, щоб ми не програли цю війну. Я сподіваюся, що ми переможемо Росію. І той факт, що ми тримаємо лінію фронту, вже є перемогою… Побачимо, як мене пам’ятатимуть майбутні покоління. Але я вірю, що мої діти та онуки, які залишаться жити в Україні, пам’ятатимуть мене. Це важливо», — підкреслив він.

За словами президента, сам факт успішного утримання лінії фронту вже можна вважати перемогою, а остаточну оцінку його діяльності мають дати нащадки, які житимуть у вільній Україні.

Нагадаємо, мирні переговори України зі США та РФ наступного тижня не відбудуться. Зеленський пояснив, чому перенесли зустріч.

Раніше український очільник застеріг США від послаблення нафтових санкцій проти РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
231
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie