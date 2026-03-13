Черчилль чи "людина з народу": Зеленський розповів, як хоче запам'ятатися українцям
Президент України розповів, як хоче запам’ятатися після війни в Україні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не прагне історичних порівнянь із Вінстоном Черчиллем чи Шарлем де Голлем. Для нього пріоритетом є перемога у війні та позитивна пам’ять майбутніх поколінь українців, зокрема власних дітей та онуків.
Про це глава держави сказав під час інтерв’ю Radio France.
Зеленський наголосив, що відчуває на собі «важку відповідальність» і вважає себе «людиною з народу», чиє головне завдання сьогодні — зробити все можливе для захисту країни.
«Я роблю все можливе, щоб ми не програли цю війну. Я сподіваюся, що ми переможемо Росію. І той факт, що ми тримаємо лінію фронту, вже є перемогою… Побачимо, як мене пам’ятатимуть майбутні покоління. Але я вірю, що мої діти та онуки, які залишаться жити в Україні, пам’ятатимуть мене. Це важливо», — підкреслив він.
За словами президента, сам факт успішного утримання лінії фронту вже можна вважати перемогою, а остаточну оцінку його діяльності мають дати нащадки, які житимуть у вільній Україні.
Нагадаємо, мирні переговори України зі США та РФ наступного тижня не відбудуться. Зеленський пояснив, чому перенесли зустріч.
Раніше український очільник застеріг США від послаблення нафтових санкцій проти РФ.