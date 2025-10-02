ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
130
1 хв

Через обстріл РФ частина Чернігова залишилася без гарячої води, у місті - відключення світла

Через масований удар РФ були уражені важливі енергетичні об’єкти на території Чернігівської області.

Олена Капнік
У Чернігові внаслідок російської атаки та знеструмлення міста зупинили роботу більшість котелень. За низкою адрес припинили подавання гарячої води.

Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міськради.

Зазначається, що після вчорашнього удару по енергетичній інфраструктурі оперативний персонал підприємства "Облтеплокомуненерго" перезапустив шість котелень у районах, де вдалося відновити електропостачання.

З відновленням енергоживлення підключатимуть і решту котелень. Також поступово відновлюється гаряче водопостачання.

Зауважимо, у Чернігові від вчорашнього вечора запровадили графіки погодинного відключення електропостачання. Наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів.

Нагадаємо, внаслідок ворожого удару 1 жовтня по енергооб’єкту у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання. Після удару 307 тисяч споживачів відключили від мережі.

Через обстріл в області запровадили графік відключень світла. Він почав діяти від 20:00 1 жовтня. Було задіяно одразу чотири черги - три години зі світлом через шість годин без світла (3/6).

