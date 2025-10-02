- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
Через обстріл РФ частина Чернігова залишилася без гарячої води, у місті - відключення світла
Через масований удар РФ були уражені важливі енергетичні об’єкти на території Чернігівської області.
У Чернігові внаслідок російської атаки та знеструмлення міста зупинили роботу більшість котелень. За низкою адрес припинили подавання гарячої води.
Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міськради.
Зазначається, що після вчорашнього удару по енергетичній інфраструктурі оперативний персонал підприємства "Облтеплокомуненерго" перезапустив шість котелень у районах, де вдалося відновити електропостачання.
З відновленням енергоживлення підключатимуть і решту котелень. Також поступово відновлюється гаряче водопостачання.
Зауважимо, у Чернігові від вчорашнього вечора запровадили графіки погодинного відключення електропостачання. Наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів.
Нагадаємо, внаслідок ворожого удару 1 жовтня по енергооб’єкту у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання. Після удару 307 тисяч споживачів відключили від мережі.
Через обстріл в області запровадили графік відключень світла. Він почав діяти від 20:00 1 жовтня. Було задіяно одразу чотири черги - три години зі світлом через шість годин без світла (3/6).