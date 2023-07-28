"Череп Путіна та карта Буданова": Притула розповів про ідеальний лот для його аукціону

За "карту Буданов" вдалося виручити на 6 мільйонів гривень менше, ніж могли б.

Український громадський діяч та волонтер Сергій Притула заявив, що "ідеальним лотом" для його благодійного аукціону став би череп диктатора Путіна та прокоментував успіх з продажем карти з "розчленованою" РФ з кабінету голови ГУР Кирила Буданова.

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Про це інформує LIGA.net.

Притула заявив, що за карту вдалося виручити на 6 мільйонів гривень менше, ніж могли б. Також він заявив, що спочатку українці бажали більше бачити лотом "жабу Буданова", але це зробити було неможливо.

"Коли ми оголосили, що карта буде розігруватися Кирила Олексійовича, всі сказали: "А жаба? "Я кажу:" Жаба — оперативник, вона на службі. Жабу не можна продавати — вона працює", - розповів Притула.

Притула заявив, що легше було б на аукціоні запропонувати череп російського диктатора Путіна, ніж "жабу Буданова". Він уточнив, що кістки російського диктатора принесли б набагато більше коштів, оскільки такий сувенір багато хто б собі захотів.

"Череп Путіна. Це було б занадто дорого... Тому що кожен хотів би вдома таку попільничку", - заявив Притула.

Він заявив, що "іміджеве зростання" "карти та жаби Буданова" почалось після того, як вони засвітились у кабінеті голови ГУР. Вони викликали багато мерів, а карта навіть потрапила до сюжету пропагандистки Ольги Скабєєвої.

"Я вже чекав, коли вона отримає офіцерське звання в Головному управлінні розвідки — настільки вона виросла, іміджево", - розповів він.

Волонтер заявив що голова ГУР хоч і погодився продати на аукціоні карту, проте зробив це з великим небажанням, оскільки вона була дорога для нього. Однак у волонтерів не вис начало коштів на придбання БПЛА, тому була організована розмова з Будановим, на які голову ГУР вмовили продати карту.

"Ми зустрілися, і я кажу: "Зараз, щоб такий бюджет зібрати, буде мало просто яскравого ролика. Мені потрібні від вас артефакти", - розповів Притула.

Він розповів, що Буданова переконували продати річ, яка одночасно викликала б паніку у загарбників та асоціювалась з головою ГУР, тому було вирішено продати карту.

Притула розповів, що результати аукціону його розчарували, оскільки новий володар "карти Буданова" був готовий заплатити за неї 20 мільйонів гривень, але інші учасники рано припинили торгуватись і таким чином волонтери отримали на 6 мільйонів гривень менше. Про це Притула дізнався під час особистого спілкування з переможцем аукціону.

"Я його запитав, до якої межі він був готовий торгуватися. Він сказав, що потенційно вони розглядали можливість віддати в межах 20 млн грн, але інші учасники торгів... поступово відпали", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Король жахів" Стівен Кінг звернувся до власника соцмережі Twitter Ілона Маска та запропонував йому віддати гроші за верифікацію сторінки фонду Сергія Притули.

Крім того, ми раніше інформували, що Сергій Притула поглузував зі зрадниці Ані Лорак за "допомогу ЗСУ".

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