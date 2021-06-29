Черепно-мозкові травми, переломи і забиття: подружжя з Вінниці збила машина просто на зебрі

Черепно-мозкові травми, переломи і забиття: подружжя з Вінниці збила машина просто на зебрі

Не пропустив подружню пару 39-річний водій.

Черепно-мозкові травми, переломи і забиття. У тяжкому стані у відділенні політравми перебуває подружжя з Вінниці. Їх збила машина на пішохідному переході.

Про це 29 червня розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що на кадрах з камер спостереження видно, як автівка навіть не гальмуючи на швидкості зносить чоловіка та жінку. Від удару їх перекрутило у повітрі і відкинуло на асфальт. На відео видно, що через кілька секунд жінка намагається підвестися, але потім непритомніє. Від такого удару люди дивом змогли вижити, кажуть лікарі. Відомо, що обом потерпілим по 50 років. Вони у тяжкому стані.

"Основний діагноз черепно мозкова травма, плюс переломи. Я знаю випадки, коли люди помирали при такій ситуації. Вони живі, будуть жити, вони відновляться", - повідомив черговий лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Шамов.

Свідки ДТП та працівники навколишніх офісів говорять, що ця ділянка дороги дуже небезпечна - тут жвавий трафік, їздять трамваї і машини, які оминають затори на центральних дорогах.

У поліції кажуть водій був тверезий. Як міг не побачити пішоходів, пояснити не зміг. Переконував, що відволікся і не побачив людей на переході. Кримінальне провадження відкрили, але винуватця не затримали. Санкція статті передбачає три роки обмеження волі.

Новини України: подружжя з Вінниці збила машина просто на зебрі

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