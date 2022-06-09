Черешня - все, що потрібно знати про корисні та шкідливі властивості ягоди

Черешня - все, що потрібно знати про корисні та шкідливі властивості ягоди

Серед усіх літніх сезонних ягід найбільш обожнюваною, мабуть, є черешня.Адже вона не лише смачна, а й корисна. Чому черешню називають "вітамінною бомбою", чим вона корисна для здоров'я, яка калорійність ягоди, чи можна від неї поправитись - в матеріалі ТСН.ua

Насамперед розберемося з сортами черешні. Найпростіше розрізняти види черешні за кольором.

Види черешні

Червона черешня. Найпоширеніший вид черешні - це черешня з червоним забарвленням. Червона черешня переважно солодша, ніж інші сорти.

Чорна черешня з глибоким бордовим кольором. Зазвичай вона великого розміру, соковиту, солодку та м'ясисту. Насичений колір свідчить про вміст антоціанів, що робить її дуже корисною для серця.

Біла і жовта черешня мають більш щільну м'якоту і менш солодкий смак. Цей вид черешні містить багато вітаміну С, а ще вона безпечніша за інші сорти для алергіків.

Користь черешні для організму

Черешня - корисна ягода, яка містить купу вітамінів. Пів кілограма черешні забезпечує добову норму вітаміну С. Черешня багата на вітаміни групи В, вітамін А, Е, РР, безліччю поживних речовин і корисних елементів, які позитивно впливають на здоров'я людини.

Причини починати їсти черешню вже зараз

Черешня містить багато натурального цукру, тому є неоціненним джерелом енергії . Тому черешня підбадьорить та покращить настрій.

. Тому черешня підбадьорить та покращить настрій. Черешня містить мелатонін, гормон, що відповідає за регуляцію сну. Тому якщо вас мучить безсоння, з'їдайте щонайменше одну жменю черешні щодня. Черешня допоможе здоровому сну .

. Регулярне споживання черешні не лише підтримує зір, а й робить його гострішим . Бета-каротину, який покращує зір, у черешні у 20 разів більше, ніж, наприклад, у чорниці та полуниці.

. Бета-каротину, який покращує зір, у черешні у 20 разів більше, ніж, наприклад, у чорниці та полуниці. У черешні багато антиоксидантів, аж 114. Серед них такі антиканцерогени, як кверцетин та антоціани. Завдяки їм черешня вважається відмінним засобом для профілактики раку .

. Ці ж антиоксиданти черешні, а також вітамін А та ретинол, які є у великій кількості в черешні, покращують та відновлюють стан шкіри , допомагають організму позбавлятися шлаків та токсинів.

, допомагають організму позбавлятися шлаків та токсинів. Черешня покращує травлення . Вона це робить завдяки високому вмісту клітковини, яка нормалізує роботу травної системи та допомагає знизити рівень холестерину.

. Вона це робить завдяки високому вмісту клітковини, яка нормалізує роботу травної системи та допомагає знизити рівень холестерину. Якщо ви страждаєте від м'язових судом та болів , черешня також допоможе через те, що в неї багато калію. Його в ягодах цілком достатньо, щоб отримати добову норму. Черешня буде у пригоді тим, хто страждає від нападів таких хронічних захворювань як ревматизм, артрит та подагра. Саліцилова кислота, якою багата черешня, має знеболювальну дію. Подібно до знеболювальних препаратів, таких як аспірин, ібупрофен, допоможуть при болі антоціани, їх теж в ягоді вдосталь.

, черешня також допоможе через те, що в неї багато калію. Його в ягодах цілком достатньо, щоб отримати добову норму. Черешня буде у пригоді тим, хто страждає від нападів таких хронічних захворювань як ревматизм, артрит та подагра. Саліцилова кислота, якою багата черешня, має знеболювальну дію. Подібно до знеболювальних препаратів, таких як аспірин, ібупрофен, допоможуть при болі антоціани, їх теж в ягоді вдосталь. Черешня, особливо темна, покращує роботу мозку. Знову ж таки це зроблять ті ж самі антоціани, які є чудовим стимулятором роботи мозку незалежно від віку людини. Поліфеноли черешні уповільнюють старіння мозку та процеси, що його супроводжують, такі як погіршення та втрата пам'яті, наприклад.

Знову ж таки це зроблять ті ж самі антоціани, які є чудовим стимулятором роботи мозку незалежно від віку людини. Поліфеноли черешні уповільнюють старіння мозку та процеси, що його супроводжують, такі як погіршення та втрата пам'яті, наприклад. Для здоров'я крові будуть корисні каротиноїди та флавоноїди, якими рясніє ягода. Вони покращують згортання крові, служать профілактикою утворення тромбів і зміцнюють стінки судин.

будуть корисні каротиноїди та флавоноїди, якими рясніє ягода. Вони покращують згортання крові, служать профілактикою утворення тромбів і зміцнюють стінки судин. Великий вміст заліза робить черешню продуктом, який потрібно споживати при анемії та недокрів'ї.

Кому краще не їсти черешню

Не можна їсти яскраво забарвлену ягоду алергікам. Не рекомендується вживати черешню людям з гастритом з підвищеною кислотністю шлункового соку та при цукровому діабеті. Не варто вживати черешню при порушенні прохідності кишківника. Надмірне вживання черешні може привести до здуття живота, газоутворення, діареї. З обережністю потрібно давати черешню маленьким дітям. через те, що через незрілість ферментативної функції підшлункової залози у них можуть бути висипання.

Скільки калорій в черешні

Якщо ви стежите за фігурою, через високий вміст цукру кількість ягід потрібно обмежити.Багатьох цікавить питання наскільки черешня калорійна. Хоча 100 грамів черешні - це лише 50 ккал, через проблеми з животом, краще обмежити її споживання за один раз. Як радять експерти, краще споживати не більше 300 г черешні за один раз, а денна норма не повинна перевищувати 1 кг.

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