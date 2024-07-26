Через 2 місяці військові можуть залишитись без зарплати — голова бюджетного комітету Ради

Уже наприкінці вересня українські військові можуть залишитися без зарплат, оскільки передбачені на це гроші були витрачені на закупівлю зброї на початку цього року.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в подкасті "Хроніки економіки".

"Коли робили наближення видатків, то в розписі переставляли кошти з клітинки “видатки на зарплату [військовим]” у вересні, жовтні, листопаді - в клітинку “закупівля зброї” на початку року", – пояснила вона.

За її словами, щоб наприкінці вересня виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям, потрібно ухвалити зміни до бюджету до середини вересня.

Урядовцям терміново потрібно “знайти” 500 млрд грн, при чому левова частка цієї суми, а саме 495 мільярдів гривень, повинна бути спрямована на потреби Сил оборони, зокрема на зарплати військовослужбовців, закупівлю та ремонт військової техніки.

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Один мільярд гривень планується виділити додатково на пілотний проєкт із зубного протезування і стоматологічного лікування ветеранів коштом держави. 400 мільйонів - на грошову допомогу українцям, звільненим з полону. Додатковий 101 мільйон – на систему виконання покарань пенітенціарними установами. Ще 4,5 мільярда – на поповнення Резервного фонду державного бюджету.

Для отримання додаткових коштів Верховній Раді необхідно ухвалити рішення про підвищення податків. Про такий непопулярний крок говорили ще на початку цього року, але його відкладали, доки була така можливість.

Тепер депутатам та урядовцям потрібно в авральному режимі розраховувати можливі варіанти податкових змін і шукати компроміс.

В українському бюджеті утворилась діра в 500 мільярдів гривень!

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла вважає необгрунтованою озвучену потребу у пів трильйона гривень, яких бракує для фінансування Сил оборони до кінця 2024 року.

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