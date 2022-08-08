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Через 3 місяці роблять перші кроки: мама і донька з Краматорська, які втратили ноги в результаті обстрілу, знову вчаться ходити

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Через 3 місяці роблять перші кроки: мама і донька з Краматорська, які втратили ноги в результаті обстрілу, знову вчаться ходити

Фото: facebook/Андрій Садовий

Мама і донька з України, які втратили ноги в результаті обстрілу вокзалу у Краматорську, отримали нові протези у США.

Зараз вони вчаться ходити.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

"Сім‘я Степаненків, які постраждали внаслідок обстрілу вокзалу у Краматорську освоюються у Сан-Дієго. Через три місяці після травматичної ампутації Наталя та Яна активно проходять реабілітацію й тренуються ходити у протезах. Після кількамісячної підготовки до протезування у нашій дитячій Лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова, за кілька днів після прибуття одразу почали заняття", - повідомили у медзакладі.

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До США родині вдалося потрапити завдяки програмі The Right to Walk Foundation та Peter Harsch, Peter Harsch Prosthetics.

Незабаром Степаненкиповернуться додому, а наступне протезування Яни, у якої росте ніжка, проведуть вже у Львові.

Нагадаємо, що Наталя Степаненко та її 11-річна донька Яна, які втратили кінцівки через російський ракетний удар по вокзалу в Краматорську, проходять перший етап протезування у Каліфорнії.

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