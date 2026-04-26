Через 40 років після Чорнобиля: експерти дали нові оцінки смертності та ризиків

Чорнобиль через 40 років

Минуло 40 років із моменту аварії на Чорнобильській АЕС, однак її наслідки продовжують впливати не лише на Україну, а й на інші країни Європи, зокрема Велику Британію.

Про це йдетсья у матеріалі dailymail.

26 квітня 1986 року о 01:23 за місцевим часом вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції поблизу Прип’яті. У повітря потрапило понад 100 радіоактивних елементів. Частина з них швидко розпалася, але інші — зокрема йод, стронцій і цезій — поширилися на тисячі кілометрів, досягнувши навіть Британії.

Попри масштаб катастрофи, у перші дні про неї майже нічого не повідомляли. Лише через два дні після вибуху шведські фахівці зафіксували аномальний рівень радіації та повідомили світ про можливу аварію.

Наслідки катастрофи на ЧАЕС відчуваються й сьогодні

За словами дослідника Чорнобиля, професора Портсмутського університету Джима Сміта, наслідки катастрофи відчуваються й сьогодні. Зокрема, після аварії суттєво зросла кількість випадків раку щитоподібної залози серед дітей у Білорусі — з 1–2 до 6-8 випадків на 100 тисяч.

«Після аварії різко зросла захворюваність на рак щитоподібної залози. Люди, особливо діти, отримали великі дози радіоактивного йоду через заражені продукти», — пояснив експерт.

За оцінками, до 2015 року було зафіксовано близько 5 тисяч додаткових випадків такого раку.

Офіційно після аварії гостру променеву хворобу отримали 134 людини, з яких приблизно 40 померли. Однак реальні масштаби трагедії можуть бути значно більшими.

«Якщо оцінювати загальні наслідки, то кількість смертей може сягати 15-25 тисяч», — зазначив Сміт.

Радіоактивні викиди зачепили близько 700 мільйонів людей у Європі, хоча для більшості дози були невеликими.

Навіть через десятиліття трагедія на ЧАЕС залишається нагадуванням про ризики ядерної енергетики та важливість суворих стандартів безпеки.