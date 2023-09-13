Через атаку дронів на Одещину постраждало семеро осіб: стан двох - важкий

Шестеро людей травмовано у Рені, а одна - в Ізмаїлі.

Внаслідок російської атаки безпілотниками на Одещину вночі 13 вересня постраждало семеро осіб. Кілька потерпілих перебувають у важкому стані.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Всього внаслідок нальотів російських ударних дронів на Ізмаїльський район постраждало семеро цивільних осіб: шість чоловік у Рені та один - в Ізмаїлі", - йдеться у повідомленні.

За словами Кіпера, двоє потерпілих з Рені перебувають у важкому стані - в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні чоловіків мають транспортувати на лікування до Одеси.

Четверо інших потерпілих з Рені - в стані середньої важкості. Постраждалому з Ізмаїлу лікарні надали медичну допомогу в лікарні. Наразі чоловік вже вдома.

Нагадаємо, в Одеській області повітряна тривога тривала від 00:27 до 05:01. Повітряні сили ЗСУ попередили, що області загрожують ворожі ударні безпілотники, які з Чорного моря прямували до південних районів області.

Зранку стало відомо, що Росія кілька годин атакувала Одещину дронами. Сталося влучання по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Силам ППО вдалося збити 32 БпЛА типу "Shahed-131/136".

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