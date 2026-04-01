Через атаку дронів по всій Україні масово затримуються потяги: список рейсів

Потяг. / © Укрзалізниця

У середу, 1 квітня, від ночі триває атака російських безпілотників на Україну. На тлі повітряних тривог, які оголошують то в одних, то інших областях, а також загрозу ударів, у дорозі суттєво затримуються потяги.

Про це стало відомо з інформації на офіційному сайті «УЗ».

За даними компанії, більшість потяги затримуються у дорозі через «вплив бойових дій», деякі — не відправилися за графіком і досі не вирушили у рейси. Затримки фіксують у різних областях.

Затримки потягів 1 квітня

Окрім того, через затримку на кордоні потяг №119/120 Хелм — Дніпро-Головний поки не вирушив у дорогу. Рейси №23/24 Київ-Пасажирський — Хелм та №67/68 Київ-Пасажирський — Варшава-Заходня затримуються на 4 год.

Як повідомлялося, в Україні масово змінюють курсування електричок протягом квітня. Це зумовлено ремонтними роботами на деяких ділянках залізничних колій. Зміни у розкладі приміських поїздів на Полтавщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Черкащині будуть тимчасові.

