Через атаку на Черкащині пошкоджені будинки: деталі від ОВА

Ракетно-дронова атака

Доповнено додатковими матеріалами

У Черкаській області уніч проти 21 серпня захисники неба відбили російську ракетно-дронову атаку. Через падіння уламків пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Сили протиповітряної оборони у межах Черкащини знищили шість російських ракет і 12 безпілотників.

Уламки збитої ракети пошкодили житлові будинки у Золотоніському районі. Інформації про постраждалих наразі немає.

Працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня Росія влаштувала масовану атаку по Україні ракетами та безпілотниками. Через ворожі удари є загиблі, постраждалі та руйнування. Наразі відомо, що під російську атаку потрапили Мукачево, Львів, Луцьк, Запоріжжя та Дніпропетровська область.