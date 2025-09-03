Через атаку на Франківщину спалахнула масштабна пожежа: фото від ДСНС

Пожежа на складах в Івано-Франківській області внаслідок атаки 3 вересня / © ДСНС

Через російську атаку на Івано-Франківську область 3 вересня виникла масштабна пожежа складських приміщень. Вогонь намагаються ліквідувати 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Пожежа на Прикарпатті внаслідок ворожої атаки виникла у складських приміщеннях на трьох осередках загальною площею близько 9000 кв.м.

Рятувальники локалізували пожежу і продовжують ліквідацію вогню. На щастя, минулося без постраждалих.

На місці працюють 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС.

Пожежа на складах в Івано-Франківській області внаслідок атаки 3 вересня / © ДСНС

Нагадаємо, під час нічної масованої атаки по Україні 3 вересня російські війська вдрали ракетами та дронами по Івано-Франківській області. Під атаку потрапив об’єкт інфраструктури, де виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

Через ворожу атаку в Калуші були пошкоджені житлові будинки, а також погіршилась якість повітря. У місті вирішили призупинити освітній процес у школах та дитсадках. Мешканцям радять зачиняти вікна.