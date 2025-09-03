ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
1 хв

Через атаку на Франківщину спалахнула масштабна пожежа: фото від ДСНС

Російські війська атакували Прикарпаття, що спричинило масштабну пожежу на площі 9000 кв.м.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа на складах в Івано-Франківській області внаслідок атаки 3 вересня

Пожежа на складах в Івано-Франківській області внаслідок атаки 3 вересня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку на Івано-Франківську область 3 вересня виникла масштабна пожежа складських приміщень. Вогонь намагаються ліквідувати 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Пожежа на Прикарпатті внаслідок ворожої атаки виникла у складських приміщеннях на трьох осередках загальною площею близько 9000 кв.м.

Рятувальники локалізували пожежу і продовжують ліквідацію вогню. На щастя, минулося без постраждалих.

На місці працюють 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС.

Пожежа на складах в Івано-Франківській області внаслідок атаки 3 вересня / © ДСНС

Пожежа на складах в Івано-Франківській області внаслідок атаки 3 вересня / © ДСНС

Пожежа на складах в Івано-Франківській області внаслідок атаки 3 вересня / © ДСНС

Пожежа на складах в Івано-Франківській області внаслідок атаки 3 вересня / © ДСНС

Пожежа на складах в Івано-Франківській області внаслідок атаки 3 вересня / © ДСНС

Пожежа на складах в Івано-Франківській області внаслідок атаки 3 вересня / © ДСНС

Пожежа на складах в Івано-Франківській області внаслідок атаки 3 вересня / © ДСНС

Пожежа на складах в Івано-Франківській області внаслідок атаки 3 вересня / © ДСНС

Нагадаємо, під час нічної масованої атаки по Україні 3 вересня російські війська вдрали ракетами та дронами по Івано-Франківській області. Під атаку потрапив об’єкт інфраструктури, де виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

Через ворожу атаку в Калуші були пошкоджені житлові будинки, а також погіршилась якість повітря. У місті вирішили призупинити освітній процес у школах та дитсадках. Мешканцям радять зачиняти вікна.

Дата публікації
Кількість переглядів
268
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie