Через атаку на Франківщину спалахнула масштабна пожежа: фото від ДСНС
Російські війська атакували Прикарпаття, що спричинило масштабну пожежу на площі 9000 кв.м.
Через російську атаку на Івано-Франківську область 3 вересня виникла масштабна пожежа складських приміщень. Вогонь намагаються ліквідувати 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Пожежа на Прикарпатті внаслідок ворожої атаки виникла у складських приміщеннях на трьох осередках загальною площею близько 9000 кв.м.
Рятувальники локалізували пожежу і продовжують ліквідацію вогню. На щастя, минулося без постраждалих.
На місці працюють 130 надзвичайників та 35 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, під час нічної масованої атаки по Україні 3 вересня російські війська вдрали ракетами та дронами по Івано-Франківській області. Під атаку потрапив об’єкт інфраструктури, де виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.
Через ворожу атаку в Калуші були пошкоджені житлові будинки, а також погіршилась якість повітря. У місті вирішили призупинити освітній процес у школах та дитсадках. Мешканцям радять зачиняти вікна.