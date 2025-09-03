Через атаку на Калуш погіршилось повітря: призупинено навчання у школах та дитсадках

Комбінована атака ракетами і дронами

Через російську атаку на Івано-Франківську область 3 вересня у місті Калуш погіршилась якість повітря. Через це призупинено навчання у школах та відвідування дитсадків.

Про це повідомив мер Калуша Андрій Найда.

«На щастя, жертв нема. Є певні незначні пошкодження житлових будинків, але, слава Богу, і там руйнувань нема. Але те, що сталося на іншому об’єкті — пізніше буде інформація. Наразі там іде ліквідація наслідків цієї атаки», — розповів міський голова у відеозверненні.

Він поінформував, що через ворожу атаку відбулося засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні вирішили призупинити освітній процес.

«На сьогоднішній день дітки не будуть ні в школах, ні в садочках. Що три години буде йти моніторинг якості атмосферного повітря. На ТЕБ та НС сказали, що є незначне відхилення по якості повітря. Дана інформація буде висвітлюватися ДСНС. І буде ставитися до відома наших мешканців. І була рекомендація не відкривати вікна», — розповів Найда.

Він також сказав, що доручено розпочати роботу комісії по визначенню збитків біля об’єкта ураження, аби можна було оперативно відшкодувати їх.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня Росія влаштувала масовану атаку по Україні ракетами та безпілотниками. Вибухи лунали у різних куточках України. Найбільше дісталося західним регіонам. Так, ворог здійснила комбінований удар по Івано-Франківській області. Ціллю атаки став обʼєкт інфраструктури. За попередніми даними, минулося без постраждалих, але спалахнула пожежа.