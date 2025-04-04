Через атаку на Харків зросла кількість загиблих

Руйнування у Харкові через атаку 4 квітня / © Суспільне

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Через російську атаку на Харків 4 квітня кількість загиблих зросла до п’яти. Стало відомо про смерть чоловіка в лікарні.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків зростає. В лікарні помер 88-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані», — написав голова ОВА в Мережі.

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Він висловив співчуття рідним та близьким.

На цей момент відомо, що через атаку на Харків загинули п’ятеро людей, ще 32 — отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня російські окупанти масовано атакували Харків безпілотниками. Удари припали по щільній житловій забудові. Є багато пошкоджень, загиблі, поранені. Люди опинилися під завалами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 9:00 4 квітня. ГОРЕ В ХАРКОВІ! Масована атака по Україні!