- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 665
- Час на прочитання
- 1 хв
Через атаку на Кіровоградщину пошкоджено 28 будинків: фото наслідків
Унаслідок удару по Знам’янській громаді постраждали люди та пошкоджено десятки будинків. Рятувальники ліквідовують наслідки.
У Кіровоградській області через російську атаку у ніч проти 3 вересня було пошкоджено 28 будинків і постраждали п’ятеро людей. Наслідки ворожих ударів зафіксували на фото.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Уночі російські окупанти завдала удару по Знам’янській громаді. Через влучання БпЛА були травмовані п’ятеро людей та пошкоджено 28 будинків. Один будинок зруйнований.
Спалахнули пожежі. Також ворог уразив об’єкти інфраструктури.
Рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки на Кіровоградщину. На місці події працюють усі екстрені служби. Психологи ДСНС допомагають постраждалим.
Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня влада повідомила про атаку на Знам’янську громаду Кіровоградщини. На той момент була інформація про трьох травмованих та щонайменше 10 пошкоджених житлових будинків. Частина населених пунктів залишилася без світла.
Пізніше стало відомо, що через ворожу атаку пошкоджено 17 житлових будинків та постраждали п’ятеро людей. Знеструмлені населені пункти були підключені до мережі.