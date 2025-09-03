Через атаку на Кіровоградщину пошкоджено 28 будинків: фото наслідків

Пошкоджений будинок у Кіровоградській області внаслідок атаки 3 вересня / © ДСНС

У Кіровоградській області через російську атаку у ніч проти 3 вересня було пошкоджено 28 будинків і постраждали п’ятеро людей. Наслідки ворожих ударів зафіксували на фото.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Уночі російські окупанти завдала удару по Знам’янській громаді. Через влучання БпЛА були травмовані п’ятеро людей та пошкоджено 28 будинків. Один будинок зруйнований.

Спалахнули пожежі. Також ворог уразив об’єкти інфраструктури.

Рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки на Кіровоградщину. На місці події працюють усі екстрені служби. Психологи ДСНС допомагають постраждалим.

Наслідки атаки на Кіровоградську область у ніч проти 3 вересня / © ДСНС

Наслідки атаки на Кіровоградську область у ніч проти 3 вересня / © ДСНС

Наслідки атаки на Кіровоградську область у ніч проти 3 вересня / © ДСНС

Психологиня ДСНС допомагає жінці після атаку на Кіровоградську область у ніч проти 3 вересня / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня влада повідомила про атаку на Знам’янську громаду Кіровоградщини. На той момент була інформація про трьох травмованих та щонайменше 10 пошкоджених житлових будинків. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Пізніше стало відомо, що через ворожу атаку пошкоджено 17 житлових будинків та постраждали п’ятеро людей. Знеструмлені населені пункти були підключені до мережі.