Через атаку на Одещину спалахнули сильні пожежі: що пошкоджено (фото, відео)
Одещина пережила нічну атаку російських БпЛА, що спричинило пошкодження та пожежі на об’єктах цивільної інфраструктури.
Російська армія у ніч проти 18 серпня атакувала Одеську область безпілотниками. Через атаку в регіоні виникли пожежі, були пошкоджені термінал «Нової пошти» та автозаправка Socar.
Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС в Одеській області та соцмережі.
Як заявив Кіпер, під час дронової російської атаки на Одещині активно працювала протиповітряна оборона, однак в Одеському районі є наслідки удару. Так, у передмісті Одеси загорівся обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхова будівля. За даними соцмереж, пошкоджені термінал «Нової пошти» та АЗС Socar.
Наслідки ворожої атаки на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури ліквідували понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних з Нацгвардії України та з місцевих пожежних команд. Також залучався пожежний робот та пожежний потяг «Укрзалізниці».
В ДСНС зазначили, що ще за однією адресою горів двоповерховий житловий будинок, у якому ніхто не жив.
За попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих.
Правоохоронці документують злочин росіян проти мирних жителів Одещини.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 18 серпня атакували дронами і ракетами кілька регіонів України. Так, ворог завдав удару ракетою «Іскандер» та безпілотниками та по житловій багатоквартирній забудові Харкова. Там були пошкоджені понад 10 будинків, автомобілі. Є загиблі та постраждалі. Люди опинилися під завалами.