Через атаку на Одещину спалахнули сильні пожежі: що пошкоджено (фото, відео)

Пожежа в Одеській області внаслідок російської атаки у ніч проти 18 серпня / © ДСНС

Російська армія у ніч проти 18 серпня атакувала Одеську область безпілотниками. Через атаку в регіоні виникли пожежі, були пошкоджені термінал «Нової пошти» та автозаправка Socar.

Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, ДСНС в Одеській області та соцмережі.

Як заявив Кіпер, під час дронової російської атаки на Одещині активно працювала протиповітряна оборона, однак в Одеському районі є наслідки удару. Так, у передмісті Одеси загорівся обʼєкт паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхова будівля. За даними соцмереж, пошкоджені термінал «Нової пошти» та АЗС Socar.

Наслідки ворожої атаки на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури ліквідували понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних з Нацгвардії України та з місцевих пожежних команд. Також залучався пожежний робот та пожежний потяг «Укрзалізниці».

В ДСНС зазначили, що ще за однією адресою горів двоповерховий житловий будинок, у якому ніхто не жив.

За попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих.

Правоохоронці документують злочин росіян проти мирних жителів Одещини.

Наслідки атаки на Одеську область 18 серпня зняли на відео

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 18 серпня атакували дронами і ракетами кілька регіонів України. Так, ворог завдав удару ракетою «Іскандер» та безпілотниками та по житловій багатоквартирній забудові Харкова. Там були пошкоджені понад 10 будинків, автомобілі. Є загиблі та постраждалі. Люди опинилися під завалами.