Через атаку на Полтавщину школи перейшли на дистанційку: подробиці

Онлайн-навчання після атаки на Полтавську громаду

Через російську комбіновану атаку на Полтавську громаду у ніч проти 3 жовтня пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки. Деякі школи цього дня перейшли на онлайн-навчання.

Про це повідомила секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.

Через ворожу атаку у різних куточках Полтавської громади було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки. До ліквідації наслідків задіяні усі необхідні служби та підрозділи міської ради.

«Продовжуємо фіксувати наслідки. Станом на зараз до медичних закладів звернень не було. Деякі школи сьогодні перейшли на онлайн навчання», — йдеться у заяві Ямщикової.

Вона акцентувала, що жодна школа Полтавської громади не зазнала пошкоджень і не має перебоїв з електропостачанням.

«Важливо, якщо ви бачите уламки/частини збитих повітряних цілей — не наближайтесь, не беріть до рук, терміново повідомляйте на служби реагування 101, 102», — закликала секретарка міськради.

Нагадаємо, 3 жовтня Росія масовано атакувала ракетами і дронами Полтавську область. Були влучання та падіння уламків на різних локаціях, пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, приватне домоволодіння. Минулося без постраждалих.

До слова, після російських обстрілів енергетичної інфраструктури місто Ніжин на Чернігівщині опинилося у складному становищі: запроваджені графіки відключень світла, водопостачання — лише за графіком і всі школи переходять на дистанційне навчання.