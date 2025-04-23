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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Через атаку на Полтаву зросла кількість постраждалих: подробиці від ОВА (фото)

Шестеро постраждалих, пошкоджені будинки та офіси — наслідки нічної атаки на Полтаву безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Руйнування у Полтаві після атаки у ніч проти 23 квітня

Руйнування у Полтаві після атаки у ніч проти 23 квітня / © Т. в. о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут

Через російську атаку безпілотниками на Полтавську громаду у ніч проти 23 квітня кількість постраждалих зросла до шести. Через падіння уламків і прямі влучання є пошкодження та руйнування.

Про це повідмоив т.в.о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

«Вночі місто атакували 13 ударних БпЛА. Частина з них була збита силами та засобами ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань є пошкодження та руйнування», — йдеться в заяві Когута.

У Подільському районі було зруйновано приватний будинок. Також пошкоджено кілька багатоповерхових і приватних будинків, склади двох цивільних підприємств.

У Шевченківському районі пошкоджені дві офісні будівлі та кілька багатоповерхівок.

Крім того, пошкоджені декілька автомобілів.

«Внаслідок удару шестеро людей постраждали. Троє з них від госпіталізації відмовилися. Решту людей госпіталізовано, одна з них отримала тяжкі травми», — зазначив Когут.

На місцях продовжують працювати відповідні служби. Фахівці проводять обстеження для оцінки пошкоджень.

Руйнування у Полтавській громаді після нічної атаки / © Т. в. о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут

Руйнування у Полтавській громаді після нічної атаки / © Т. в. о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут

Руйнування у Полтавській громаді після нічної атаки / © Т. в. о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут

Руйнування у Полтавській громаді після нічної атаки / © Т. в. о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут

Нагадаємо, у ніч проти23 квітня Полтаву атакували ворожі дрони. Спершу було відомо про влучання по підприємствах та відкритих територіях поблизу цивільних об’єктів.

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