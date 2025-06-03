Через атаку на Суми загинув ще один чоловік, його донечка важкопоранена

Руйнування у Сумах внаслідок атаки 3 червня / © Getty Images

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У Сумах зросла кількість жертв через російську атаку 3 червня: у лікарні помер чоловік. Його семирічна донька отримала важке поранення.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«На жаль, маємо ще одну втрату серед постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога на Суми. У лікарні помер 43-річний чоловік, який перебував у вкрай тяжкому стані», — йдеться в заяві ОВА.

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Там додали, що семирічна донька загиблого була важкопоранена під час атаки.

«Щирі співчуття рідним та близьким родини. Бажаємо якнайшвидшого одужання дівчинці та всім, хто постраждав від цього цинічного, підлого удару росії по мирному місту», — додали в адміністрації.

Атака на Суми 3 червня — що відомо?

Нагадаємо, вранці 3 червня російські війська вдарили по Сумах з РСЗВ, поціливши по шести локаціях у місті. За останніми даними від влади, загинула троє людей, ще 24 — постраждали. Пошкоджені житлові будинки, приватний, нежитлові приміщення, будівлі медзакладу, автомобілі.

На удар по Сумах відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що ворог свідомо завдав удару з реактивної артилерії по житлових районах міста. За словами Зеленського, це був «абсолютно свідомий удар по цивільних».

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Через російську атаку у Сумській міській територіальній громаді 4 червня оголошено Днем жалоби.