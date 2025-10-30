ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
33
1 хв

Через атаку на Україну без світла опинилися понад 670 населених пунктів: де найскладніша ситуація

30 жовтня була вже третя масована атака на енергетичну інфраструктуру України від початку місяця. Через ворожі удари бел електроенергії залишилися сотні населених пунктів у кількох областях.

Ірина Лаб'як
Знеструмлення в Україні

Через російську масовану атаку по Україні у ніч проти 30 жовтня знеструмлено понад 670 населених пунктів. Найбільше постраждали Вінницька, Запорізька та Дніпропетровська області.

Про це заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив у телеефірі.

«Внаслідок третьої з початку жовтня ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти маємо на ранок значні пошкодження та знеструмлення споживачів у кількох областях», — сказав Колісник.

Знеструмлення в Україні:

  • У Вінницькій області без електропостачання опинилося понад 400 населених пунктів,

  • у Дніпропетровщині області — 125 населених пунктів,

  • у Запорізькій — 148.

Заступник міністра підтвердив наслідки атаки і у Львівській області. За словами Колісника, енергетики та рятувальники оперативно займаються локалізацією наслідків ударів.

Посадовець також закликав українців раціонально користуватися світлом та не вмикати енергоємні прилади у пікові години — від 7:00 до 9:00 та від 17:00 до 22:00.

33
