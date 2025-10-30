- Дата публікації
Через атаку на Україну без світла опинилися понад 670 населених пунктів: де найскладніша ситуація
30 жовтня була вже третя масована атака на енергетичну інфраструктуру України від початку місяця. Через ворожі удари бел електроенергії залишилися сотні населених пунктів у кількох областях.
Через російську масовану атаку по Україні у ніч проти 30 жовтня знеструмлено понад 670 населених пунктів. Найбільше постраждали Вінницька, Запорізька та Дніпропетровська області.
Про це заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив у телеефірі.
«Внаслідок третьої з початку жовтня ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти маємо на ранок значні пошкодження та знеструмлення споживачів у кількох областях», — сказав Колісник.
Знеструмлення в Україні:
У Вінницькій області без електропостачання опинилося понад 400 населених пунктів,
у Дніпропетровщині області — 125 населених пунктів,
у Запорізькій — 148.
Заступник міністра підтвердив наслідки атаки і у Львівській області. За словами Колісника, енергетики та рятувальники оперативно займаються локалізацією наслідків ударів.
Посадовець також закликав українців раціонально користуватися світлом та не вмикати енергоємні прилади у пікові години — від 7:00 до 9:00 та від 17:00 до 22:00.