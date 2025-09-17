Через атаку на Україну затримуються поїзди у двох напрямках: список рейсів

Поїзди «Укрзалізниці» / © Укрзалізниця

Через російську атаку по підстанціях України 17 вересня затримуються пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямків. Частина рейсів прямують за зміненими маршрутами.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця» вже задіяла 20 резервних тепловозів. Зазначається, що низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження. Повний перелік затримань опублікований на порталі uz-vezemo.

«Що стосується міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, ми вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координуємо пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль», — вказано в заяві компанії.

Також будуть затримання і тимчасові обмеження приміських маршрутів. Уранці буде неможливо виконати такі рейси:

№6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси;

№6503 Знамʼянка — Миронівка;

№6331 Знамʼянка — Помічна;

№6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до ст. Кропивницький;

№6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до ст. Сахарна.

«Укрзалізниця» зазначила, що триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації. Наразі рух налагоджено у резервному форматі.

Нагадаємо, раніше очільник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що вночі російські війська вкотре завдали удару по залізничній інфраструктурі, що спричинило знеструмлення на дніпровському напрямку. Через це затримується низка рейсів.