Укрaїнa
50
1 хв

Через атаку на Запоріжжя пошкоджено багато будинків: є знеструмлення і поранені (фото)

Кількість поранених у Запоріжжі через російську атаку зросла до чотирьох.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкоджені квартири у Запоріжжі через атаку 28 січня

Пошкоджені квартири у Запоріжжі через атаку 28 січня / © Запорізька ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку по Запоріжжю у ніч проти 28 січня в місті було пошкоджено щонайменше 12 будинків. У частині осель зникло електропостачання. Зросла кількість поранених.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю зазнали пошкоджень щонайменше 12 житлових будинків, у частині з них тимчасово відсутнє електропостачання.

На місцях «прильотів» працюють усі екстрені та оперативні служби. Комунальні служби вже розпочали усунення наслідків атаки: закривають вибиті вікна плитами ОСБ та розчищають прилеглу територію.

Працівники районних адміністрацій проводять обстеження пошкоджених ділянок, щоб зафіксувати всі наслідки злочинних дій ворога.

Федоров також поінформував, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до чотирьох: по допомогу до медиків звернулися ще дві постраждалі.

«Таким чином медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років», — додав очільник ОВА.

Наслідки нічної атаки на Запоріжжя (16 фото)

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_9 / © Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_4 / © Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_1 / © Запорізька ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_2 / © Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_3 / © Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_6 / © Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_8 / © Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_10 / © Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_11 / © Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_12 / © Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_5 / © Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_7 / © Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_13 / © Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_15 / © Запорізька ОВА

атака на Запоріжжя в ніч на 28 січня_14 / © Запорізька ОВА

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що у Запоріжжі внаслідок атаки росіян 28 січня пошкоджено понад сто квартир у багатоповерхівках та щонайменше 20 автомобілів. Ворог ударив у двір житлового будинку вдосвіта.

