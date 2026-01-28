Через атаку на Запоріжжя пошкоджено багато будинків: є знеструмлення і поранені (фото)

Пошкоджені квартири у Запоріжжі через атаку 28 січня / © Запорізька ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Через російську атаку по Запоріжжю у ніч проти 28 січня в місті було пошкоджено щонайменше 12 будинків. У частині осель зникло електропостачання. Зросла кількість поранених.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю зазнали пошкоджень щонайменше 12 житлових будинків, у частині з них тимчасово відсутнє електропостачання.

На місцях «прильотів» працюють усі екстрені та оперативні служби. Комунальні служби вже розпочали усунення наслідків атаки: закривають вибиті вікна плитами ОСБ та розчищають прилеглу територію.

Працівники районних адміністрацій проводять обстеження пошкоджених ділянок, щоб зафіксувати всі наслідки злочинних дій ворога.

Федоров також поінформував, що кількість поранених у Запоріжжі зросла до чотирьох: по допомогу до медиків звернулися ще дві постраждалі.

«Таким чином медики надали необхідну допомогу 38-річному чоловікові та жінкам 88, 65 та 55 років», — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що у Запоріжжі внаслідок атаки росіян 28 січня пошкоджено понад сто квартир у багатоповерхівках та щонайменше 20 автомобілів. Ворог ударив у двір житлового будинку вдосвіта.