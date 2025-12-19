Через атаку по Одесі потрощило залізничну інфраструктуру (відео)

Ліквідація наслідків атаки на Одесу 19 грудня / © ДСНС

Під час атаки на Одесу у ніч проти 19 грудня було пошкоджено залізничну інфраструктуру і поранено працівницю. Окрім того, через ворожі удари місцева влада рекомендувала всім закладам освіти міста перейти на навчання у змішаному форматі.

Про це повідомили очільник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський та Одеська міська рада.

«Чергова нічна атака на Одесу прийшлась і на залізничну інфраструктуру. Розтрощено пост на одній із станцій, а наша залізничниця-сигналістка отримала уламкове поранення», — йдеться у заяві Перцовського.

Він зазначив, що працівницю залізниці одразу доправили до лікарні. Поранення у неї некритичне, але медики проводять жінці операцію.

Попри руйнування, рух в одеському вузлі забезпечено.

Очевидці зняли пошкодження залізничної інфраструктури на відео.

Своєю чергою в міськраді поінформували, що через тривалі повітряні тривоги міська військова адміністрація рекомендувала всім закладам освіти Одеси перейти на навчання у змішаному форматі. Департамент освіти та науки міської ради підтримав цю ініціативу. Заняття проводитимуть у синхронному або асинхронному режимі. У дитсадках працюватимуть чергові групи, а у школах — чергові класи.

Нагадаємо, у ніч проти 19 грудня Росія атакувала Одесу, поціливши в об’єкт енергетичної інфраструктури, через що один із найбільших житлових масивів міста залишився без світла, води та опалення. Постраждала людина. Є пошкодження скління у п’ятиповерховому будинку.