159
1 хв

Через атаку по Одесі потрощило залізничну інфраструктуру (відео)

Через ворожі удари по Одесі розтрощено пост на одній із станцій. Очевидці зняли наслідки на відео.

Ірина Лаб'як
Ліквідація наслідків атаки на Одесу 19 грудня

Ліквідація наслідків атаки на Одесу 19 грудня / © ДСНС

Під час атаки на Одесу у ніч проти 19 грудня було пошкоджено залізничну інфраструктуру і поранено працівницю. Окрім того, через ворожі удари місцева влада рекомендувала всім закладам освіти міста перейти на навчання у змішаному форматі.

Про це повідомили очільник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський та Одеська міська рада.

«Чергова нічна атака на Одесу прийшлась і на залізничну інфраструктуру. Розтрощено пост на одній із станцій, а наша залізничниця-сигналістка отримала уламкове поранення», — йдеться у заяві Перцовського.

Він зазначив, що працівницю залізниці одразу доправили до лікарні. Поранення у неї некритичне, але медики проводять жінці операцію.

Попри руйнування, рух в одеському вузлі забезпечено.

Очевидці зняли пошкодження залізничної інфраструктури на відео.

Своєю чергою в міськраді поінформували, що через тривалі повітряні тривоги міська військова адміністрація рекомендувала всім закладам освіти Одеси перейти на навчання у змішаному форматі. Департамент освіти та науки міської ради підтримав цю ініціативу. Заняття проводитимуть у синхронному або асинхронному режимі. У дитсадках працюватимуть чергові групи, а у школах — чергові класи.

Нагадаємо, у ніч проти 19 грудня Росія атакувала Одесу, поціливши в об’єкт енергетичної інфраструктури, через що один із найбільших житлових масивів міста залишився без світла, води та опалення. Постраждала людина. Є пошкодження скління у п’ятиповерховому будинку.

159
