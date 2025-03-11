Через атаку по Одесі влада закликала зачинити вікна: в чому річ (фото)

Рятувальники безперервно працюють над ліквідацією наслідків нічної ворожої атаки.

Після російської атаки на Одесу та область у ніч проти 11 березня рятувальники досі ліквідовують наслідки ударів. Через низку пожеж у повітря потрапило багато забруднювальних речовин.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Триває ліквідація наслідків нічної масованої ворожої атаки на Одещину. Рятувальники ДСНС працюють безперервно, аби загасити пожежу", – йдеться в заяві голови ОВА.

Він поінформував, що загалом протягом минулої доби в Одеській області відбулась 21 надзвичайна подія, пов’язана із пожежами. П’ять із них – у самій Одесі.

Через пожежі у повітря потрапила значна кількість забруднювальних речовин та інших продуктів горіння. Відповідні служби постійно моніторять стан повітря. Про результати буде повідомлено додатково.

Кіпер звернувся із важливим закликом до одеситів.

"До поліпшення ситуації, будь ласка, за можливості не перебувайте на відкритому повітрі, тримайте вікна та двері зачиненими, підтримуйте водний баланс, використовуйте очисники повітря та робіть вологе прибирання приміщень", – йдетьсся у дописі начальника ОВА.

Він додав, що стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на сайті Міндовкілля "Екозагроза".

Наслідки атаки по Одесі 11 березня / Фото: Олександр Гіманов

Наслідки атаки по Одесі 11 березня / Фото: Олександр Гіманов

Наслідки атаки по Одесі 11 березня / Фото: Олександр Гіманов

Нагадаємо, у ніч проти 11 березня росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Через це загорілися приватний житловий будинок, склад дитячих іграшок та резервуар з пальним.