Через атаку РФ Дніпропетровщину охопила низка пожеж: що пошкоджено

Пожежа через атаку російськими дронами / © ТСН.ua

Російська армія влаштувала масовану атаку на Дніпропетровську область безпілотниками у ніч проти 15 жовтня. Через це в низці населених пунктів спалахнули пожежі, пошкоджена енергетична інфраструктура і є постраждалий.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною 37 російських безпілотників, але були і влучання.

Через атаку у Павлограді, Кам’янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура. Також руйнування зафіксовані на території транспортного і промислового підприємств.

Постраждав 19-річний хлопець, якого забрали до лікарні у стані середньої важкості.

Окрім того, російська армія продовжувала удари по Нікопольському району. Ворог гатив по самому Нікополю, по Покровській і Марганецькій громадах. Для атак окупанти застосовували FPV-дрони та системи «Град».

Загарбники поцілили FPV-дроном по Межівській громаді у Синельниківському районі. Там загорівся приватний будинок.

До слова, вранці 15 жовтня у ДТЕК повідомили, що цього дня на Дніпропетровщині діятимуть екстрені відключення світла.