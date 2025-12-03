ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
388
1 хв

Через атаку РФ два міста повністю залишилися без світла: подробиці

Краматорськ і Дружківка повністю знеструмлені після ударів РФ.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Краматорськ та Дружківка (Донецька область) повністю залишилися без електропостачання внаслідок останніх ударів, завданих російськими військами.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Наразі інформації щодо термінів відновлення подачі електроенергії чи масштабів пошкоджень інфраструктури немає.

Нагадаємо, 3 грудня ввечері, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Кривому Розі.

Також повідомлялося, що росіяни скинули бомби на Слов’янськ, внаслідок чого є поранені діти.

