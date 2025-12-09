ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
145
1 хв

Через атаку РФ на Харківщині — аварійні відключення світла

Харківщина повернеться до планових відключень світла, щойно буде стабілізовано ситуацію в єдиній енергосистемі України.

Ірина Лаб'як
Енергетика

Енергетика / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Через атаку російських військ по енергетиці України у Харківській області вимушено запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Через чергову атаку окупантів по енергетиці країни на Харківщині також вимушено запроваджено графіки аварійних відключень світла», — вказано в заяві.

Синєгубов повідомив, що Харківщина повернеться до планових відключень світла, щойно буде стабілізовано ситуацію в енергосистемі України.

Усі профільні служби працюють над якнайшвидшим усуненням наслідків російської атаки на енергетику та відновленням стабільного подавання електроенергії до домівок жителів Харківщини.

Нагадаємо, вранці у кількох регіонах України, включно з Харківською, Полтавською та Сумською областями, «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла. Ці заходи викликані наслідками попередніх ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, і скасують аварійні графіки одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

